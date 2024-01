Kami e Zara sono i cani dell’unità cinofila dei vigili del fuoco di Lanusei. I loro conduttori li hanno portati ad Arzana, al campetto di Mannoi, sopra piazza Roma, per una lezione speciale davanti ai bambini che hanno assistito dal vivo alla simulazione di ricerca persona.

I due cani si sono dati da fare per individuare una persona dispersa. Era tutta una finta, benché l’esatta riproduzione delle attività messe in atto in casi analoghi di emergenza. Entusiasti i bambini, che hanno potuto assistere da vicino al lavoro dei conduttori dei cani certificati per la ricerca.

Affollata la tribunetta, che ha accolto anche genitori e gruppi di adolescenti per una rappresentazione salutata con favore dalla comunità.

