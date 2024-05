Incidente al canyon di Ulassai. Un arrampicatore è rimasto ferito dopo essere precipitato nel vuoto per qualche metro. Nell’impatto con il suolo si è procurato la frattura della tibia. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di oggi, con la centrale operativa del 118 di Sassari che ha allertato le squadre di soccorso.

Sul posto è arrivato il personale di un’ambulanza di base che dopo aver raggiunto l’arrampicatore lo ha adagiato su una barella spinale. A quel punto, in virtù delle criticità morfologiche dell’area, sono state allertate le squadre del Soccorso alpino e speleologico che, dopo una lunga camminata, hanno raggiunto il tratto in cui è avvenuto l’incidente per recuperare l’uomo e trasportarlo verso il mezzo di soccorso per il successivo trasferimento in ospedale. Non è stato allertato l’elicottero dell’Areus.

