Un arresto, una denuncia e due persone segnalate: è il bilancio del blitz effettuato questa mattina a Tertenia dai carabinieri della compagnia di Jerzu.

A finire in manette un pregiudicato 32enne, per lui l’accusa è di detenzione illegale e ricettazione di armi. La denuncia per spaccio è scattata per un pregiudicato 23enne, le due segnalazioni alla Prefettura sono relative all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Scoperti e sequestrati dai militari, nel corso dell’operazione, un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa, 3 cartucce calibro 12, 180 grammi di marijuana e 0,2 gr. di cocaina, con relativa strumentazione atta a perfezionarne la vendita al dettaglio.

L’arma sequestrata verrà sottoposta a specifiche analisi, si cercano eventuali collegamenti con la tentata rapina all’Ufficio Postale avvenuta a Tertenia il 3 marzo scorso.

(Unioneonline/v.l.)

