Le barriere “new jersey” in cemento e una fila di fioriere all’ingresso del piazzale annunciano la svolta. Ad Arbatax lo sterrato di Rocce Rosse sarà vietato al traffico veicolare. Addio all’accesso dei mezzi, camper compresi, che per consuetudine sostavano notte e giorno sulla terrazza vista mare, spesso sforando nel campeggio abusivo.

Una rottura netta con il passato per consentire un utilizzo esclusivamente pedonale di uno degli angoli più suggestivi della costa orientale dell’Isola.

Già ieri mattina frotte di turisti passeggiavano sullo sterrato senza dover dribblare i mezzi. Nei giorni scorsi l’impresa incaricata ha concluso il posizionamento della segnaletica verticale che segnala l’uso pedonale del tratto, obiettivo annunciato nel programma elettorale dall’amministrazione di Marcello Ladu.

L’intervento di riqualificazione del piazzale avrà una coda quando il Comune abbatterà il maxi caseggiato che, in passato, ospitava la sede della Compagnia portuale.

Per i prossimi giorni è atteso un ulteriore intervento di decoro urbano per la sistemazione delle barriere che vietano l’accesso e gli altri elementi d’arredo. Intanto è entrata in vigore la nuova viabilità all’interno dell’area portuale: è a senso unico via Lungomare: dall’incrocio di via Tirreno si potrà soltanto procedere verso la banchina di levante. Per uscire si transiterà esclusivamente dalla bretella parallela alla ferrovia e in direzione Intermare. Anche questo tratto a senso unico.

