I delfini hanno danzato per ore nella baia di Porto Frailis.

Lo spettacolo naturale, non certo eccezionale per il tratto di costa, è stato immortalato oggi, alle prime ore del mattino, da Fabio Mura, mentre era in servizio al camping Telis.

Con condizioni di mare favorevoli e in assenza di traffico, i delfini hanno incantato anche altre persone assiepate sulla spiaggia della suggestiva baia per assistere alla loro danza.

