Arbatax in corsa per diventare borgo più bello d’Italia.

Nata come villaggio di pescatori e col tempo divenuta meta turistica e sede di infrastrutture, la località prenderà parte all’undicesima edizione della competizione promossa da Elephant Italia per il programma di Raitre dedicato ai viaggi e alla natura.

La trasmissione Il Borgo dei borghi è, da sempre, uno speciale di Kilimangiaro, nato con l’obiettivo di far conoscere al pubblico tutte le meraviglie del Paese che sono spesso sottovalutate. L’amministrazione comunale sta portando avanti riunioni tecnico-organizzative in vista delle riprese programmate per metà settembre. Dal 22 ottobre andranno in onda 20 appuntamenti settimanali e i borghi verranno votati dal pubblico su un’apposita pagina web e da una giuria di esperti. Il vincitore verrà svelato nel corso di una prima serata su Raitre il 31 marzo 2024.

«Siamo contenti di essere stati selezionati. Ci stiamo impegnando affinché Arbatax possa avere il riconoscimento che merita», è il commento di Rita Cocco, l’esponente della maggioranza guidata dal sindaco Marcello Ladu.

Al termine della 20esima settimana si aprirà una votazione sul web iscrivendosi su Raiplay (già da ora). Si potrà votare dalla primavera per le settimane stabilite (maggiori informazioni verranno fornite più avanti).

C’è un dato in cui confida Tortolì: dopo la messa in onda delle trasmissioni il turismo nei Borghi ha avuto un incremento del 40 per cento.

