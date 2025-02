L’ultima volta fu nel 2019. Migliaia di persone in festa tra le strade di Arbatax per Borgo marinaro. Nessuno poteva immaginare che l’anno successivo sarebbe scoppiata la pandemia che avrebbe cancellato eventi ed entusiasmo. Quest’anno risorge l’evento, organizzato dall'associazione Vele corsare, che si propone di celebrare la cultura marinara, le tradizioni locali e l'enogastronomia, offrendo un ricco programma di attività a cittadini e visitatori.

La sesta edizione, per la quale il Comune annuncia il patrocinio e il sostegno, si svolgerà il 31 maggio e il primo giugno. «Siamo orgogliosi di sostenere la manifestazione», ha detto il sindaco Marcello Ladu, «che valorizza il nostro patrimonio culturale e le nostre tradizioni marinare. Borgo marinaro rappresenta un’importante occasione per promuovere il turismo e l’economia locale, coinvolgendo al contempo la comunità in un evento festoso e partecipativo».

Dello stesso parere l’assessora al Turismo, Rita Cocco: «Un’opportunità preziosa per riscoprire e valorizzare le nostre tradizioni e la nostra storia, ma anche per guardare al futuro con spirito di innovazione. Siamo grati agli organizzatori per aver deciso di far rivivere la manifestazione che abbiamo deciso di sostenere con convinzione. Il nostro obiettivo è quello di supportare eventi che promuovano l’identità del territorio e il suo patrimonio storico-culturale».

Tra le varie azioni a sostegno dell’iniziativa, il Comune ha stanziato un contributo economico (introiti della tassa di soggiorno), saranno concessi spazi pubblici per lo svolgimento delle diverse attività in programma e promuoverà l’evento sui propri canali social. La polizia locale collaborerà per la predisposizione del piano di viabilità e delle aree destinate al parcheggio dei mezzi. In più, verrà concesso l’utilizzo di barriere mobili e delimitatori stradali di proprietà comunale per l’attuazione del piano di sicurezza predisposto per la manifestazione. Per l’occasione, i vicoli del borgo ospiteranno punti di degustazione di prodotti tipici, mostre, raduni ed esposizioni dell’artigianato locale e saranno possibili visite ai monumenti storici. Sono previste escursioni in barca e laboratori per bambini. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale e alla sensibilizzazione sul tema della salvaguardia del mare.

© Riproduzione riservata