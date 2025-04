Finora i mufloni erano stati abili a evitare la trappola allestita dall’uomo.

Ma oggi, dopo gli accorgimenti adottati dagli agenti della Forestale di Tortolì e dal personale di Forestas (servizi territoriali di Lanusei e Sassari), i primi tre esemplari sono stati catturati e trattenuti all’interno di un recinto.

Gli addetti ai lavori, che lavorano in sinergia con il coinvolgimento dell’assessorato regionale dell’Ambiente e il Comune di Tortolì, confidano di riuscire a far confluire anche il resto del branco (fra i 25 e i 30 esemplari) che, da tempo, si aggira senza controllo sulle strade di Arbatax spingendosi fino a Is Cogottis e Zinnias.

Una volta completate le operazioni di cattura, i mufloni verranno trasferiti in un habitat a loro più favorevole anche per questioni di sicurezza. La destinazione è ancora tutta da stabilire, benché le ipotesi al vaglio sembrerebbero due: il Gennargentu e la zona di Santoru, a sud di Tertenia.

© Riproduzione riservata