Non ci sono medici, da domani chiude l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Nostra Signora delle Mercede di Lanusei. Uno stop “temporaneo”, si legge nel provvedimento che porta la firma del direttore generale della Asl Ogliastra Andrea Marras e del direttore sanitario Francesco Logias.

In quel territorio non si nasce più, almeno sino alla fine dell’emergenza legata all’assenza di camici.

Intanto la struttura “è chiusa ai ricoveri ospedalieri”, è operativa dalle 8 alle 20 se è presente un dirigente medico e, soprattutto, “l’attività di urgenza-emergenza non potrà essere garantita” e l’utenza “deve essere inviata ad altre sedi del servizio sanitario regionale”.

«Lo sapevamo da tempo, tutto il tempo speso a scaricare i barili a destra e a manca, ad usare il problema come una faccenda utile all’occorrenza elettorale», attacca il consigliere regionale del Pd, Salvatore Corrias, che prosegue: «Cosa ci dice, caro assessore Doria? E lei, presidente Solinas? Cosa dite a noi ogliastrini, cittadini declassati sotto il minimo costituzionale? Io credo che non abbiate nulla da dirci. Ma il vostro silenzio non sarà il nostro canto del cigno, e la nostra voce sarà più forte di tutto».

(Unioneonline/E.Fr.)

