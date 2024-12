Nuove regole, sanzioni più severe e aggiornamenti fondamentali per chi si muove su strada. L’Unione Sarda dedica un approfondimento speciale al nuovo Codice della strada, in edicola giovedì 19 dicembre.

L’inserto, disponibile anche sull’app L’Unione Digital, offre una guida pratica e dettagliata per orientarsi tra le modifiche introdotte: dalle norme di sicurezza aggiornate alle novità che interessano automobilisti, motociclisti e pedoni. Un punto di riferimento per capire come comportarsi al volante o a piedi, evitando errori e sanzioni.

Come ottenerlo

L’inserto sarà distribuito gratuitamente con L’Unione Sarda di giovedì 19 dicembre e sarà accessibile per gli abbonati anche in formato digitale. Tutti i dettagli sugli abbonamenti sono disponibili sul sito store.unionesarda.it/Abbonamenti/AbbonamentiOnline.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata