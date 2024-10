Sono attese piogge, anche a carattere di temporale, per domani in Sardegna. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta (gialla, valida fino alle 21) che interessa i settori occidentali e centrali, cagliaritano compreso.

L’Arpas fa sapere che si prevede «cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Possibili temporali forti sui settori occidentali».

Per quanto riguarda le temperature: minime in leggero aumento, massime in sensibile calo.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, in rotazione e rinforzo da sud-ovest. Mari: molto mossi.

