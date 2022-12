Nuova perturbazione sull’Italia, che porterà maltempo anche nell’Isola.

Come indicano le previsioni de iLMeteo.it, sono in arrivo a partire da oggi "nubifragi in Sardegna e sulla fascia tirrenica" e "venti forti, tendenti a burrasca tra la Sardegna e le regioni meridionali".

L’ondata di cattivo tempo proviene dall'Atlantico, come le altre dell'ultimo mese. Per questo, rileva il meteorologo Mattia Gussoni, "le piogge non sono mancate, dopo un lunghissimo periodo di siccità" e "la prossima primavera probabilmente avremo una situazione buona per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico: oltre alle piogge, infatti, nelle ultime due settimane si sono già registrati importanti accumuli nevosi sulle Alpi".

Mentre sulle Isole e al Sud piove e le temperature si mantengono relativamente stabili, al Nord il cielo è sereno ma il clima è gelido, con il termometro che scenderà ben al di sotto della media di questo periodo e nevicate a quote di alta collina.

Si prevede che sulle Alpi si possa toccare meno 20 gradi fino a mille metri di quota; nei giorni successivi le gelate raggiungeranno la pianura con temperature fra meno 5 e meno 6 gradi anche a Milano e Torino.

Il freddo intanto ha già fatto un’altra vittima: un migrante egiziano di 20 anni, senza fissa dimora, a Bolzano. «Le liste d'attesa per l'emergenza freddo sono piene da mesi - affermano i volontari di "Bolzano solidale" - al presidio di dieci giorni fa lo abbiamo ricordato e abbiamo chiesto celerità per evitare che qualcuno potesse morire».

