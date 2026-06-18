Tre elicotteri e un canadair, oltre le squadre a terra, sono intervenuti per domare un incendio di vaste proporzioni, divampato per l'intero pomeriggio, che ha minacciato l'area industriale di Tossilo.

Le fiamme, spinte da un leggero maestralino, sono partite dalla strada di "Miuddinu", che collega l'area di Tossilo con le campagne ad est della cittadina, quindi con Sa Figu Ranchida e la zona di Campusantu. Una zona ricca di aziende agricole, alcune delle quali sono state danneggiate, anche con la distruzione di qualche fienile.

Una colonna di fumo denso si è levato in quella vallata, oscurando il cielo. Le fiamme sono arrivate fino alla vecchia statale 131 (ora provinciale), con le forze dell'ordine che hanno deviato il traffico, nella strada che collega la zona dove sorge l'inceneritore dei rifiuti e la statale 129, all'altezza di Birori, lambendo anche qualche attività produttiva e magazzini di Tossilo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre antincendio, oltre alla compagnia barracellare. Grazie all'intervento dei mezzi aerei l'incendio è stato domato solo nel tardo pomeriggio. Ora si fa la conta dei danni.

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