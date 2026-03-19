Nasce una cooperativa assicurativa benefit, con sede a Macomer, denominata "Assietica Società Cooperativa-Società Benefit”. Si tratta della prima agenzia assicurativa della Sardegna in forma cooperativa a integrare nel proprio statuto finalità di beneficio comune accanto all’attività d’impresa.

Lo statuto introduce impegni vincolanti che affiancano, all’attività assicurativa tradizionale, obiettivi di beneficio comune verso persone, comunità, territori e ambiente. Fondata nel 2013, Assietica conta oggi 7 Soci con 5 sedi a Macomer, Cagliari, Bosa, Bonorva e Bolotana, ed ha in programma l’apertura di ulteriori sedi e l’ampliamento della compagine sociale nel prossimo triennio.

«Per noi assicurare non è mai stato solo vendere polizze - dice Umberto Cossu, presidente di Assietica - ma soprattutto prendersi cura delle persone, delle famiglie e delle piccole imprese che compongono il tessuto vivo dei nostri territori. Lo facciamo da Macomer, nel cuore della Sardegna, perché crediamo che l’innovazione sociale possa nascere ovunque ci siano persone determinate a generare valore per la propria comunità».





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