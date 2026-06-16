Copia della Veneretta di Macomer e una pergamena sono state consegnate, in una solenne cerimonia del consiglio comunale, ad un imprenditore di Macomer e alla sua azienda, in attività di 100 anni.

Un premio importante assegnato dal sindaco Riccardo Uda e dall'intero consiglio comunale, quale simbolo di laboriosità, dedizione ed eccellenza, all'azienda "Parrucchieri dal 1925" di Pino Tondo, che rappresenta oltre un secolo di storia professionale, sociale e umana, diventando un simbolo a Macomer e anche nel territorio.

«Un momento di forte commozione e di condivisione - è scritto nella nota del consiglio comunale - per una realtà che ha saputo lasciare un solco profondo nella vita produttiva della città rappresentando la laboriosità delle imprese macomeresi che hanno fatto la fortuna e la storia di Macomer. Un grazie del consiglio comunale e dell’intera comunità macomerese e un modo per augurare altri 100 anni di vita ricca di successi e soddisfazioni a Pino tondo e alla sua Parrucchieri dal 1925».

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