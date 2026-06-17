Indagini strutturali e prove di carico per interventi di messa in sicurezza del ponte Lorana. Per consentire l’esecuzione delle verifiche tecniche, venerdì 19 giugno la Provincia di Nuoro ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea al traffico della Strada provinciale 45 nel tratto interessato dal ponte, al chilometro 10+700, nel territorio di Orune.

Lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle 9 alle 18.

Le attività, affidate a una società specializzata incaricata dall’ente provinciale, rientrano nella progettazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza della struttura. Le prove di carico e le indagini consentiranno di acquisire dati e informazioni indispensabili per valutare lo stato del ponte e definire le opere da programmare nei prossimi mesi. Durante l’intera durata delle operazioni il transito sul ponte Lorana sarà completamente interdetto. Sarà comunque garantito l’accesso nei tratti della Provinciale 45 che precedono il ponte, sia dal versante di Marreri sia da quello di Sologo.

Per gli spostamenti alternativi, la Provincia indica come percorso sostitutivo la statale 131 dcn.

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