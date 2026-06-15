Fiamme questa sera a Orotelli, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Bologna.

L’allarme è scattato poco dopo le 18 e sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Una volta raggiunta l’abitazione, i pompieri hanno provveduto alla bonifica del locale cucina, dove per cause ancora in fase di accertamento le fiamme avevano coinvolto un divano.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area ed evitare che il rogo si propagasse ad altri ambienti dell’abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Ottana per gli accertamenti di competenza.

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