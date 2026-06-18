Un caso di febbre del Nilo a Macomer e il sindaco ordina le misure di prevenzione. Il primo cittadino Riccardo Uda, su richiesta della Asl di Nuoro ha emanato un’ordinanza sindacale che prescrive le misure di controllo della West Nile Disease (Febbre del Nilo Occidentale), Usutu Virus e di altre malattie virali trasmesse da insetti vettori pericolose per l’uomo e gli animali.

L’ordinanza, fa sapere il Comune, si è resa necessaria a seguito della segnalazione di un caso umano di infezione in un paziente del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Francesco di Nuoro, residente nel Comune di Macomer e che ha soggiornato - nel periodo compatibile con quello di incubazione della malattia – ne territoriodel Comune di Macomer e nel centro abitato di Bosa, in provincia di Oristano.

L'ordinanza impone di evitare qualsiasi ristagno d'acqua svuotando o coprendo ermeticamente ogni tipo di contenitore, vasca, fontana o pneumatico all'aperto, mantenendo inoltre i terreni liberi da sterpi e rifiuti per non creare focolai di larve. Si raccomanda infine di proteggersi dalle punture usando zanzariere, indumenti chiari coprenti e repellenti cutanei, trattando periodicamente tombini e sottovasi con prodotti larvicidi o insetticidi domestici.

(Unioneonline/A.D)

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