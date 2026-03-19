Strade sicure e transitabili in tutto il territorio comunale di Borore. Grazie ad un finanziamento di 300 mila euro, ottenuto dalla Regione, nell’ambito del bando dedicato agli interventi sulla viabilità e alla sicurezza stradale, il Comune può procedere con importanti interventi su tutta la rete viaria comunale, con l'obiettivo di migliorarne le condizioni e aumentare i livelli di sicurezza per automobilisti e pedoni. Un finanziamento importante, che rappresenta non solo una risposta concreta alle esigenze dell'intera comunità, ma è anche il risultato di un lavoro attento di progettazione e di partecipazione ai bandi, fondamentale per intercettare risorse utili allo sviluppo del territorio.

"Un intervento e un investimento importante - dice il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Alessandro Porcu - per migliorare i servizi e costruire un futuro migliore per tutti i cittadini. Il tutto è frutto di programmazione, impegno e individuazione dei bisogni della comunità. Attraverso questo intervento metteremo mano ad alcune criticità legate alla viabilità interna al centro abitato, già oggetto di numerosi interventi nel recente passato e ad alcuni tratti di marciapiedi al fine di migliorarne la fruibilità e abbattere le barriere architettoniche. Il lavoro di squadra porta ancora una volta i suoi frutti e continueremo a programmare insieme il futuro della comunità bororese anche in termini infrastrutturali”.

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