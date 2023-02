Si dividono le strade della Paulese, compagine che prende parte al girone B del torneo di Promozione regionale di calcio, e il tecnico Nino Cuccu. L’allenatore ha presentato le sue irrevocabili dimissioni poche ore fa.

Il percorso. Cuccu era subentrato lo scorso novembre alla guida della formazione di Paulilatino prendendo il posto di Antonio Podda. In 13 partite l’esperto tecnico oristanese ha ottenuto 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Nelle ultime giornate alcuni risultati negativi hanno portato alla decisione definitiva.

Il sostituto. Ancora non è chiaro chi prenderà il posto sulla panchina della Paulese per le ultime 9 giornate di campionato. La società sta sondando il mercato per capire chi può essere l’uomo giusto per tentare la risalita. L’undici gialloblu è al momento al penultimo posto in classifica, con 10 punti e con un margine di 6 punti dalla zona playout e 9 dalla salvezza diretta. Il prossimo impegno della Paulese è in programma domenica a Tortolì.

© Riproduzione riservata