Si è fatto attendere ma l’autunno è ufficialmente arrivato, a partire da oggi, in tutta Italia.

Un ciclone attraversa il Paese dalla Liguria alla Sardegna: il minimo di bassa pressione attualmente posizionato davanti a Genova, e definito in gergo meteorologico “Genoa Low”, si sposterà in 48 ore verso le regioni ioniche.

Attese burrasche forti anche nell’Isola e in tutto il Sud, con un brusco calo delle temperature. Previsti temporali forti, localmente non si escludono nubifragi in particolare lungo la linea costiera tirrenica.

Durante il weekend, riporta Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it, il ciclone si isolerà gradualmente sul Mar Ionio e da questa posizione porterà maltempo al Sud e sul medio versante adriatico. Ci sarà un crollo di 10°C delle massime anche su queste zone: le minime del Nord sfioreranno lo zero e le massime del Sud saranno tipiche di inizio dicembre.

Sono attese nevicate fino ai 1400-1500 metri sulle Alpi e piogge intense verso il Triveneto. Sulle regioni tirreniche, fino alla Campania, insisterà il rischio nubifragi a causa della temperatura calda del mare e alla vorticità della Genoa Low: la perturbazione sarà intensa e troverà anche tanta energia sulle acque del Mediterraneo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata