La casa come investimento. E a Sassari dare un appartamento in affitto rende parecchio: il capoluogo turritano ha infatti un rendimento annuo lordo (rapporto tra i canoni di locazione annui e il capitale speso per l'acquisto dell'immobile) tra i più alti d'Italia. Meglio di Roma e Milano: per un bivano si arriva anche al 7,7 per cento, 6,9 per cento per il trivano.

È quanto emerge dall'ultimo reporto dell'ufficio studi di Tecnocasa. Sicuramente Sassari è la città sarda che dà al locatore maggiori garanzie di entrate.

A Cagliari il rendimento si ferma al 5,6 per cento per il bivano e al 5 per cento per il trivano. Nella via di mezzo Oristano, con un rendimento annuo lordo del 6,7 per cento per il bivano e del 6,1 per il trivano. Numeri comunque in linea o superiori con il resto del Paese. Per un bilocale di 65 metri quadri il rendimento nelle grandi città si è attestato intorno al 5,1%.

Quelle che danno maggiori soddisfazioni agli investitori-locatori sono Genova con il 6,4%, Palermo con il 6,3% e Verona con il 6,2%. Chi sceglie il mattone come rendita sicura preferisce le aree con la presenza di atenei, di servizi e sottoposte ad interventi di riqualificazione.

