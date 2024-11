Un intervento finanziario da 2,7 miliardi per la Sardegna. Questo prevede l’accordo per lo sviluppo e la coesione che verrà firmato questa mattina a Cagliari.

A Palazzo Regio, e non a Villa Devoto, prima location prescelta, la premier Giorgia Meloni incontrerà Alessandra Todde. Presente anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per la coesione e le riforme e ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR.

L’incontro istituzionale è previsto per le 11.

Come detto, verrà annunciato uno stanziamento da 2,7 miliardi per l’Isola, soldi che arrivano dal “Fondo per lo sviluppo e coesione” che è finanziato con risorse nazionali.

Come verranno utilizzati? Sarà lo stesso accordo di coesione che verrà firmato domani a definire obiettivi e interventi da realizzare. «La Regione - ha spiegato la presidente Alessandra Todde - ha definito un programma di interventi incentrati su cinque priorità fondamentali per la Sardegna: acqua, casa pubblica, strade, sanità, scuola. Questo importante finanziamento rappresenta un’opportunità unica per la nostra isola di promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale, contribuendo, così, a migliorare la qualità della vita dei sardi».

