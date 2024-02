L’energia che Giovanni Allevi ha trasmesso a Sanremo, dal palco del Teatro Ariston, a chi soffre, a chi vede la sua vita condizionata da una malattia. La sua energia per rafforzare la speranza, l’ottimismo, la fiducia. Ivan Cortis, produttore di zafferano a Villanovafranca, che a un certo punto della sua vita ha incontrato la sclerosi multipla, lo ha ringraziato sui social: «Complimenti Giovanni Allevi, hai dato una bellissima scossa e carica a tutti quelli che come noi nella vita hanno avuto un problema di salute improvviso; il segreto è non abbattersi e reagire a qualsiasi imprevisto. La luce si riaccenderà per tutti, grazie ancora Giovanni».

Lo zafferano (foto Rais)

Ivan Cortis, ospite de La Strambata a Radiolina, ha incontrato la sclerosi multipla ma non si è fermato. Ha subito reagito. «Dovevo scegliere. Lasciarmi andare o rimettermi in moto». Ha deciso di dedicarsi alla produzione dello zafferano a Villanovafranca, il paese in cui è nato. Ha raccolto il testimone dagli anziani della sua famiglia per dare un seguito a una straordinaria tradizione. E il suo zafferano, che attraversa le frontiere (è arrivato anche negli Stati Uniti), ha ottenuto riconoscimenti molto importanti (in particolare all'Italy Food Awards).

Anche da lui giunge un segnale di forte speranza. Nella sua giornata ci sono le cure e la fisioterapia, ma anche l’attività nei campi per l’oro rosso, le mandorle e l’olio. Ha ampliato la produzione. Nei suoi terreni, all'aria aperta, assapora la vita ogni giorno. La migliore medicina.

