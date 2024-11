Nella periferia di Villanovaforru sono stati recentemente completati lavori di pulizia e manutenzione nell'area della storica sorgente “Acqua Frida”. L'intervento ha riguardato in particolare la ripulitura dei “laccus”, le vasche in pietra destinate alla raccolta dell'acqua, e la rimozione di rovi e sterpaglie che ostacolavano il suo naturale deflusso. Il miglioramento del deflusso, fondamentale per garantire il corretto funzionamento della sorgente, evita ristagni e permette una gestione più efficiente delle acque piovane, con un impatto positivo sull’intero ecosistema locale.

Un dettaglio interessante emerso durante i lavori è una data incisa su una pietra, che riporta l’anno 1884, suggerendo che la costruzione risalga a quel periodo. Questo elemento aggiunge un ulteriore valore storico all’intervento, evidenziando come la manutenzione di queste strutture non solo ne preservi la funzionalità, ma ne tuteli anche il patrimonio culturale.

La pulizia dell’area è dunque un passo importante per garantire la continuità di un sistema idrico che, oltre a essere funzionale, rappresenta un simbolo di tradizione e cura del territorio.

