Era già stato rimproverato, ma ha continuato nel suo atteggiamento ossia far pascolare le pecore all’interno del giardino della scuola materna comunale di Villamar. E i carabinieri lo hanno denunciato per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, nonché per pascolo sul terreno ad uso pubblico.

Il pastore 31enne aveva già ricevuto l’avviso orale ed è un personaggio noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dai militari, in più occasioni ha fatto pascolare il gregge nel cortile della materna. È quanto emerso dall’ascolto di varie testimonianze.

(Unioneonline/s.s.)

