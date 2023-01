Droga e sostanze da taglio, oltre a una cartuccia, sono state ritrovate nel corso di una perquisizione eseguita dai carabinieri di Villamar nell’abitazione di un 21enne di Settimo San Pietro, denunciato per spaccio e detenzione illecita di munizioni.

A casa del giovane, domiciliato nel piccolo paese della Marmilla, sono stati recuperati 38 semi di cannabis, 5 kg di mannitolo, una sostanza da taglio per stupefacenti, un diuretico frequentemente utilizzato per tagliare la cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento in dosi, e una cartuccia di pistola calibro 7,65 integra.

Le sostanze sequestrate verranno inviate ai laboratori dell'Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi di laboratorio, in attesa del decreto della autorità giudiziaria che ne disporrà a breve la distruzione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata