Le api sono guardiane dell'ambiente ma anche della salute e della bellezza. Il corso teorico e pratico di autoproduzione con i prodotti dell'alveare, proposto a Villacidro dall'apicoltrice Silvia Muscas in collaborazione con la chimica Ilaria Pisu per il mese di agosto ha fatto sold out, esaurendo ben presto i 30 posti disponibili.

Le lezioni sono suddivise in tre giornate per un totale di 12 ore di corso e laboratori. Il 2 e il 3 agosto le professioniste hanno mostrato ad allieve e allievi come preparare saponi, shampoo, creme viso, unguenti e candele profumate con miele, cera d'api e pappa reale. Il percorso estivo si chiuderà il 28 agosto, giornata all'insegna della scoperta di tutti gli usi del miele in cucina, con un pranzo di fine corso all'agriturismo Perda Massa di Villacidro.

«Il nostro corso è sovvenzionato dalla Camera di Cooperazione Italo Araba all'interno del progetto per la Bee-Economy, in inglese “economia delle api”» racconta Silvia Muscas, titolare dell'azienda apistica Tyrda, «e intende promuovere la produzione, riproduzione e lavorazione di tutti i veri e propri tesori derivati dalle api, meglio conosciuti come prodotti dell'alveare. Un mondo affascinante e ancora poco conosciuto, nonostante uomini e api “collaborino” da migliaia di anni».

«La didattica laboratoriale è utilissima con i bimbi e i ragazzi, ma anche con gli adulti. L'entusiasmo delle partecipanti al corso è la dimostrazione di quanto è importante il concetto dell'imparare “facendo”», conclude Ilaria Pisu, che unisce la le sue competenze da chimica alla passione per l'apicoltura.

