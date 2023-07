Novità nel sistema di prenotazione dell’ufficio postale di via Repubblica a Villacidro. Da questa settimana anche a Villacidro si possono pagare i bollettini cliccando sull'opzione “Bollettini” disponibile nel totem presente all'ingresso delle Poste. Questo nuovo tasto dedicato consentirà ai cittadini di velocizzare il pagamento delle bollette e può essere selezionato oltre che all'ufficio postale anche da pc sul sito delle poste italiane o da tablet e smartphone dalle app “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

Per prenotare da sito e app basta cliccare su “Cerca uffici postali e prenota”, inserire la località desiderata, individuare l’ufficio postale di via Repubblica e cliccare prima sul tasto “Prenota”, poi nella schermata successiva scegliere il servizio: “Bollettini”.

Nel caso in cui si sia selezionata la voce “scegli data e ora” verrà generato un codice QR che, in caso di arrivo in ritardo o in anticipo rispetto all’orario della prenotazione, deve essere convalidato nel lettore ottico presente nell'ufficio postale, per essere chiamato dal primo sportello libero.

