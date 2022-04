I carabinieri hanno denunciato a piede libero una 46enne domiciliata a Modena per truffa aggravata. Nel suo tranello è caduto un 50enne di Villacidro.

La donna aveva messo in vendita su un noto sito di annunci una bicicletta da professionista e aveva convinto il compratore sardo a effettuare 5 ricariche (tre da 500 euro e due da 200) sulla propria carta Superflash. Completato il versamento, però, la bicicletta non è mai stata ricevuta e all’uomo non è rimasto altro che rivolgersi ai militari i quali sono risaliti alla 46enne seguendo il percorso compiuto dal denaro.

(Unioneonline/s.s.)

