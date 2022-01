Tre chili di cocaina purissima nascosti in auto, ma è incappato in un posto di controllo allestito dalla Polizia stradale di Sanluri e il suo piano è andato in fumo. In manette è finito un operaio 39enne di Nuoro.

L’uomo era alla guida di un’Audi A3 e a forte velocità percorreva la 131 in direzione Cagliari quando gli si è parata davanti la paletta della pattuglia. Agli agenti è apparso subito nervoso, tanto da non mettere neppure il freno a mano. Non ha saputo dare giustificazioni sul fatto che fosse in possesso di una macchina appartenente a un’altra persona, così i poliziotti hanno deciso di perquisire il veicolo. Nel vano portaoggetti c’era uno strano telecomando e a quel punto è stato chiesto l’intervento, da Cagliari, della Squadra mobile. Nel corso dell’ispezione al portabagagli, è stata scostata la tappezzeria ed è saltato fuori un vano segreto, con apertura elettrica a pistone, controllato proprio dal telecomando.

La cocaina recuperata, purissima e col marchio “Cr7”, come il noto calciatore, era suddivisa in dosi e, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 900mila euro. Probabilmente era destinata alla piazza del capoluogo.

Il 39enne è stato condotto in carcere a Uta.

(Unioneonline/s.s.)

IL VIDEO:

Il ritrovamento della cocaina

© Riproduzione riservata