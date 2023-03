Asfalto nuovo di zecca sulla Strada 131, nel tratto tra Villasanta e Sanluri.

Lo comunica Anas, in una nota dove si legge: «Sono stati conclusi gli interventi per la realizzazione della nuova pavimentazione drenante su un tratto di 5 chilometri della strada statale 131 “Carlo Felice”, nella carreggiata in direzione Nord, tra Villasanta e Sanluri».

«I lavori – aggiunge Anas – fanno parte di un più ampio piano per l’ammodernamento della “Carlo Felice” e hanno riguardato il risanamento profondo, il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica.

Nell’ambito del piano Anas ha avviato la stessa tipologia di lavori su un tratto successivo, all’altezza di Sardara. Per consentire gli interventi sono presenti restringimenti per circa 3 km, con transito sempre consentito su almeno una corsia».

(Unioneonline/l.f.)

