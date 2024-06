Due slot illegali scoperte e una maxi multa per il titolare dell’attività in cui erano state collocate.

È quanto accaduto a Villacidro dopo i controlli effettuati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio in Sardegna.

Le due slot, in particolare, non erano collegate alla rete telematica ADM ma erano connesse alla rete internet e a diverse piattaforme di gioco ed erano gestite direttamente dal titolare dell’esercizio attraverso un applicativo inserito sul proprio smartphone. L’uomo verificava sull’App le giocate e le eventuali vincite che venivano direttamente pagate alla cassa attraverso un fondo dedicato, in totale evasione d’imposta.

La maxi multa emessa dai funzionari, pari a 22mila euro in misura ridotta, prevede in caso di mancato pagamento la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre alla confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata