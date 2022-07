Percorreva in contromano la 131 in direzione Cagliari, mettendo in pericolo l’incolumità di altri viaggiatori. Numerose le chiamate arrivate al numero di emergenza 112 che hanno fatto scattare l’intervento dei carabinieri a Serrenti.

I militari hanno intercettato, all’altezza del km 33, una Jeep Renegade, corrispondente alle descrizioni, e l’hanno fermata. Il conducente, un 39enne di Uta, è stato sottoposto ad accertamenti e all’esame dell’etilometro è risultato positivo con un tasso di 2.04 g/l. Per lui una denuncia da parte dei carabinieri di Nuraminis e del Norm di Sanluri per guida in stato di ebbrezza. La macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo, la patente ritirata.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata