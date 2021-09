Un incidente innescato da un freno di stazionamento non attivato ha fatto finire in ospedale una donna. La vicenda è avvenuta ieri sera a Segariu dove sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Sanluri. Una Mercedes C220, di proprietà di un 62enne di Serramanna, era stata lasciata in sosta in via Sant’Ambrogio ma, involontariamente, non era stato inserito il freno. Poco dopo l’auto era andata a sbattere contro un Piaggio Porter che, a sua volta, aveva travolto la proprietaria accorsa nel tentativo di spostarlo. La donna, commerciante 60enne, è stata soccorsa dal 118 e condotta all’ospedale di San Gavino Monreale dove i medici l’hanno dimessa con 10 giorni di prognosi e vari traumi alle gambe.

(Unioneonline/s.s.)

