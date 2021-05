Sanluri, con poco più di 8mila abitanti, d'ora in poi potrà essere definita “Città” .

Il riconoscimento arriva dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo un iter iniziato nel settembre 2020, che si è concluso con un decreto lo scorso 12 aprile.

Il sindaco Albrto Urpi ha pubblicato oggi la notizia sul profilo social del Comune. Si dice “felice e orgoglioso”. E spiega come si sia arrivati alla richiesta: “Analizzando la storia e le peculiarità del nostro Comune ci siamo resi conto che avevamo tutte le carte in regola per ambire ad ottenere il titolo di “città”. Qualche giorno fa il Prefetto mi ha comunicato l’accoglimento della richiesta da parte del Ministro dell’Interno e il conferimento del presidente Mattarella. Ringraziamo il nostro presidente della Repubblica per il riconoscimento che ci premia per la nostra storia; dal Medioevo in poi abbiamo spesso ricoperto un ruolo importante nella storia sarda. Abbiamo poi un tessuto economico e servizi che offriamo a tutto il circondario. Ci candidiamo come volano per il rilancio del territorio”.

La domanda era stata presentata con un’accurata relazione sulla storia di Sanluri, i suoi monumenti, l’economia. Motivi che hanno sancito la decisione: “Sul piano giuridico il titolo di città viene concesso per legge”.

Anche il presidente del consiglio comunale, Roberta Casta, si dice “orgogliosa di questo grande risultato, racchiude tutto ciò che Sanluri è oggi. Abbiamo servizi, cultura e attività economiche importanti e una collocazione geografica centrale. L’ onorificenza non è un punto d’arrivo ma uno stimolo per fare sempre meglio”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata