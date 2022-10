Dopo l’aggressione di ieri a uno studente, la protesta e la rabbia dei liceali del di San Gavino Monreale per la mancanza di corse adeguate degli autobus scende in piazza.

L’episodio di ieri è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e oggi gli studenti con striscioni e slogan (“ Tutto passa tranne l’autobus”), hanno percorso le vie del paese fino ad arrivare alla stazione ferroviaria dove ci sono le fermate dei bus.

I ragazzi chiedono con forza che si ponga fine a una situazione di forte disagio per gli studenti delle scuole superiori che dall’inizio dell’anno rischiano ogni giorno di perdere le coincidenze, rimanere a terra per la mancanza di posti o al massimo coloro che salgono sul pullman riescono a viaggiare in piedi stipati come sardine.

Lo evidenzia Alessandro Loi, uno dei componenti della consulta provinciale degli studenti: “La situazione che si è venuta a creare ieri è l'apice di un problema posto molto più in profondità, sia autisti che studenti sono vittime di un sistema dei trasporti inefficiente, con problemi che si manifestano puntualmente ogni anno ed è proprio per questo che quest'oggi è solo l'inizio. Siamo stanchi di non essere ascoltati, stanchi di sentire ogni volta delle false promesse, stanchi di non viaggiare in sicurezza. È un loro dovere darci delle risposte e delle soluzione”.

