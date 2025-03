Domenica 23 San Gavino sarà il teatro di una importante manifestazione il Duathlon Città dello Zafferano – Memorial Alessandro Frau. L’evento sportivo è organizzato dalla Fuel Triathlon, pronta ad accogliere atleti da tutta l’Isola e dal Continente che domenica 23 marzo 2025 affronteranno i percorsi del Campionato Regionale di Duathlon Sprint, con in palio i titoli Assoluti, Junior, Youth B e Youth A. L’evento è diventato ormai un “classico” del calendario nazionale e la squadra organizzatrice ogni anno aumenta la qualità dell’offerta, in particolare per quel che riguarda la spettacolarità e la sicurezza dei percorsi, per far godere una splendida giornata di sport e divertimento ai partecipanti e agli accompagnatori.

‘La novità principale di questa edizione- spiegano gli organizzatori - riguarda il rinnovato percorso, tutto nuovo rispetto alle passate edizioni, la frazione run all’interno del Paese per coinvolgere anche la cittadinanza e la frazione bike, scorrevole e divertente che esalterà le qualità degli specialisti. Le distanze per la gara Assoluta saranno di 5km di corsa (4 giri del percorso), 20Km di bici (giro unico), e ancora 2,5K di corsa, mentre le categorie giovanili (i primi a partire) dovranno affrontare le rispettive distanze previste dal Regolamento federale. È felicissimo il sindaco di San Gavino Stefano Altea: “Dopo 5 anni di attesa, finalmente, ritorna a San Gavino una manifestazione regionale di alto livello. Questo era uno dei primi obiettivi del programma elettorale in materia di Sport. Per l'occasione, grazie all'imponente lavoro dell'ufficio tecnico comunale, dei vigili e settore sport, dei nostri operai e, ultimi, ma non per importanza, gli operatori dei diversi cantieri comunali, è stata resa fruibile l'area dello scalo merci della vecchia stazione ferroviaria. Fondamentale per la realizzazione di questo evento, oltre, naturalmente, gli organizzatori della Fuel Triathlon, c'è stata l'attività della nostro assessore allo sport Claudia Pinna alla quale va il merito di lavorare costantemente per il miglioramento dei nostri impianti sportivi’.

© Riproduzione riservata