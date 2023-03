Una grande catena di generosità e solidarietà ha permesso in poche ore nella centrale piazza Marconi a San Gavino Monreale la raccolta di 4.238 paia di occhiali usati che verranno poi distribuiti gratuitamente nei Paesi poveri e nelle situazioni in cui anche l’acquisto di un paio di occhiali da vista è una spesa non affrontabile.

Così ha avuto una buona partecipazione l’iniziativa dei Lions Club Villacidro Medio Campidano, portata avanti dal responsabile territoriale Antonio Contu, sociologo di 77 anni nativo di Escalaplano, ma da tantissimi anni residente a San Gavino. A dare una mano d’aiuto c’erano anche i Lions di Carbonia, di Iglesias, Carloforte e Monreale insieme al sindaco Carlo Tomasi e al vicesindaco Nicola Ennas.

Antonio Contu da diversi anni si impegna per la raccolta di occhiali usati.

