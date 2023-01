Prosegue la campagna del Club Lions Monreale per la prevenzione dell’Ambliopia, conosciuta anche come “occhio pigro”. Lo scopo è quello di contribuire in modo tempestivo al riconoscimento di deficit visivi nei bimbi di età compresa tra i 3 e i 5 anni, agevolando, qualora fosse necessario, una visita medico-oculistica completa.

Nella scuola materna di San Gavino e nella scuola dell’infanzia del Sacro Cuore di Gonnosfanadiga sono stati sottoposti al test 100 bambini e saranno sottoposti al test altri 150 bimbi delle quattro scuole dell’infanzia nei paesi di Sanluri, Sardara e Guspini.

© Riproduzione riservata