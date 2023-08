Il centro storico del paese si è rianimato con la prima delle Notti colorate dedicata a shopping, musica, divertimento e ‘giogus antigus’. Così diverse centinaia di persone hanno riscoperto il piacere di fare una bella passeggiata notturna in via Roma e nelle strade vicine grazie alla voglia di fare degli imprenditori locali che si sono ingegnati per riportare la gente nel cuore della cittadina.

Ne è entusiasta l’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa: «Le Notti Colorate, proposte dai gestori delle attività economiche, coordinate dalla consulta del commercio e attività produttive, sono iniziate con una grande partecipazione. Tante persone hanno partecipato alla Notte Tropical proposta dalle attività locali: tra cocktail, sangria, aperitivi, spettacoli musicali, intrattenimento con Damiano e Gabriel, giogus antigus, spettacolo di bolle, espositori e associazioni come quella dei Cittadini Attivi. Tutte queste iniziative sono dirette a coinvolgere i sangavinesi nelle torride notti d'estate. Quest’evento ha vivacizzato il nostro centro economico, portando interesse, allegria e partecipazione. Ora i prossimi appuntamenti sono il 22 agosto e il 5 settembre con tanti altri eventi. Invitiamo tutte le attività commerciali, gli hobbisti, gli artigiani e le associazioni a partecipare per rendere ancora più bella ogni notte colorata».

