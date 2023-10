Tutti insieme in nome della comune fede calcistica.

Così è nato il Cagliari Fan Club “Ex Rossoblù” San Gavino Monreale che ha la sede in via San Marco 8. In pochissimi giorni le adesioni sono state tantissime ed è già stato eletto il direttivo.

Il presidente del sodalizio è Roberto Ortu, il segretario è Paolo Pilloni mentre Franco Pinna ricopre il ruolo di tesoriere: «Le iscrizioni sono aperte – spiegano i componenti del direttivo – e chiunque si può avvicinare nella nostra sede».

Tra i componenti ci sono anche alcuni ex giocatori come il portiere sangavinese del Cagliari Renato Copparoni, il primo portiere a parare un rigore a Maradona in serie A: «Ad oggi – spiega quest’ultimo – i soci sono già tantissimi. Siamo affiliati a Cagliari Fan Club presieduto da Alessio Cordella che verrà a San Gavino a portarci le tessere e il certificato di affiliazione. Avevamo costituito il Club alcuni anni fa ma poi è arrivata la pandemia e abbiamo dovuto iniziare tutto dal principio. La sede, condivisa con la società Italpiombo-Santa Teresa, è aperta a tutti».

