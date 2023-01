Il Comune di San Gavino Monreale punta sui giovani e per questo motivo saranno assegnate 46 borse di studio agli studenti meritevoli che hanno conseguito almeno la media dell’otto lo scorso anno scolastico e che proseguono gli studi.

In particolare 18 assegni di merito verranno assegnati ai ragazzi che lo scorso anno hanno conseguito la terza media e che si sono iscritti al primo anno della scuola superiore: 6 borse di studio saranno da 400 euro e altre 12 da 150 euro.

Altre 28 borse di studio sono riservate agli studenti delle superiori che lo scorso anno scolastico hanno ottenuto la promozione con la media dei voti non inferiore all’otto. In particolare sei borse di studio saranno da 500 euro, 10 da 300 euro ciascuna e altre 12 da 150 euro.

È in prima linea l’assessora alla Pubblica istruzione Giusy Chessa: «Vogliamo sostenere il diritto allo studio e premiare i ragazzi che si impegnano per realizzare con lo studio il loro progetto di vita. L'amministrazione si impegna a promuovere lo studio e l'istruzione in tutti i gradi della scuola soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando».

