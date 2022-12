La scuola è un baluardo importante del territorio e lo sa bene Gianni Spiga, energico e combattivo sindacalista della Flc Cgil che a San Gavino Monreale ha il suo quartier generale nel Medio Campidano.

Ora con gli accorpamenti si rischia la distruzione della scuola nel territorio: «Il dimensionamento scolastico è stato rimandato solo di un anno, ma il futuro si prospetta grigio. Si pensi che ci sarà un solo istituto comprensivo a Villacidro (ora ne sono presenti due) e saranno cancellate le autonomie di Gonnosfanadiga e Arbus con un altro grande accorpamento. È assurdo creare delle scuole con oltre 900 alunni in un territorio come il Medio Campidano in cui la dispersione scolastica sfiora quasi il 50 per cento».

L'istituto comprensivo Giuseppe Dessì di Villacidro (foto Pittau)

A questo si aggiunge un sistema di trasporti pubblici non adeguato e una parte degli edifici scolastici che ha bisogno di urgente manutenzione. Ecco perché la Flc Cgil lancia l’allarme chiedendo maggiore attenzione per la scuola che può consentire il rilancio di un territorio che è tra i più poveri in Italia.

Studenti del Medio Campidano sugli autobus diretti a scuola (foto Pittau)

© Riproduzione riservata