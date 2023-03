Un successo di pubblico e tante emozioni per la prima a teatro di Mer’e Domu, pièce teatrale liberamente ispirata all'omonimo libro di Daniela Frigau e portato in scena dalla compagnia teatrale e Associazione Come.Te.

Quello di Daniela Frigau è un romanzo da leggere tutto d'un fiato e lo spettacolo ne ripercorre fedelmente la trama con suggestioni che emozionano, investono, rapiscono lo spettatore e il lettore. «Sono stati - rimarca l’assessora alla cultura Silvia Mamusa - tutti i bravissimi autori, attori, registi, sceneggiatori di quest'opera che traccia con maestria il problema della violenza di genere, lo analizza e lo attraversa con un messaggio di necessario cambiamento sociale. Ho avuto l'occasione di leggere Mer'e Domu e conoscere la scrittrice Daniela Frigau quando L'Unione Sarda inserì, insieme al quotidiano, una collana di libri scritti da autori sardi. Da quel momento cominciai a suggerirlo come lavoro di rilievo sulla questione di genere e sulla violenza contro le donne, dedicando il primo evento da assessora alle Pari Opportunità proprio alla presentazione di questo libro. Successivamente ospitammo nuovamente la scrittrice per la presentazione del suo terzo libro, Mammai. In quell'occasione ricordo che l'associazione Come.Te, che stava nascendo, propose la messa in scena di Mer'e Domu. La prima serata teatrale è stata, quindi, una grande emozione per tutti noi».

