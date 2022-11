Gli insulti possono fare più male degli schiaffi e lo sa bene Natascia Curreli, 26 anni, originaria di Sedilo, che per anni è stata bersagliata dai bulli a scuola, sbeffeggiata e derisa per il suo peso. E proprio per evitare che storie come la sua possano ripetersi, insieme all’avvocato Gino Emanuele Melis, ha incontrato gli studenti del liceo che hanno ascoltato con estrema attenzione.

Così il liceo di San Gavino Monreale è in prima linea contro il cyberbullismo come hanno ricordato la preside Vincenza Pisanu, il sindaco Carlo Tomasi e l’assessora alle pari opportunità Silvia Mamusa.

E questa volta gli studenti hanno ascoltato una lezione di vita con estrema attenzione, consapevoli che insieme il cyberbullismo si può combattere.

© Riproduzione riservata