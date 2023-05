Una bella serata di arte e musica. Così i volontari dell’associazione culturale ‘Skizzo’ hanno inaugurato all’angolo tra via San Pio X e via Cagliari a San Gavino Monreale il nuovo murale realizzato da Paolo “Mamblo” Mazzucco per ricordare Tonino Pilloni, artista storico sangavinese e grande sostenitore del sodalizio che in pochi anni ha realizzato in tutta la cittadina del Medio Campidano tantissimi murales.

Ricorda la figura del pittore scomparso di recente Paolo Mazzucco: «Abbiamo voluto rendere omaggio a Tonino Pilloni, una persona eccezionale che in questi anni ha sempre sostenuto il movimento artistico che si è sviluppato e che ha dato vita alla stagione dei murales e della street art».

L'artista Paolo Mazzucco (foto Pittau)

Ormai tanti turisti arrivano da tutta la Sardegna e non solo come evidenzia il presidente dell’associazione Ivan Licari: «A riempirsi di murales meravigliosi sono soprattutto i muri e le piazze più disagiate in un bellissimo progetto di riqualificazione urbana, che spinge i turisti ad addentrarsi anche nelle periferie alla ricerca dell’arte moderna. Negli ultimi anni la street art sta diventando molto importante a San Gavino Monreale, al pari delle altre grandi città mondiali».

