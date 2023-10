Un ricco programma di iniziative come convegni, camminate e rappresentazioni teatrali per sensibilizzare la popolazione e prevenire il tumore al seno.

Sono questi gli eventi della manifestazione “Evento in rosa” organizzata dall’associazione sangavinese “Insieme si può” in occasione della campagna nazionale dell’ottobre rosa. Le manifestazioni hanno preso il via con l’affissione del fiocco rosa e l’illuminazione del palazzo comunale che si è tinto di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Nella sala ‘Civis’ è stata aperta la mostra di quadri e stampe ‘La donna nell’arte’. Ieri nell’istituto comprensivo ‘Eleonora d’Arborea’ gli studenti delle scuola media ad indirizzo musicale hanno presentato il concerto in rosa per sensibilizzare la prevenzione e la diagnosi precoce. Oggi alle 17 nella sala Civis ci sarà il convegno sul tema , presieduto da Giusy Atzori, che crede tantissimo in questo progetto di prevenzione che dà voce a tutte le donne.

