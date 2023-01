Un’iniziativa per rilanciare il commercio e rivitalizzare il centro storico del paese. Così è nata l’idea della lotteria “SangaVinco” che in cambio di un acquisto nelle attività di San Gavino Monreale ha permesso di ricevere un biglietto e di concorrere all'estrazione per la vincita di tanti premi. Il primo estratto ha ricevuto un buono da 350 euro da spendere nelle attività commerciali del paese, un buono di 200 euro al secondo estratto e di 150 euro al terzo.

In questo modo si è cercato di incentivare gli acquisti in ambito locale come rimarca l’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa: «Oltre ai premi messi a disposizione dal Comune, ci sono 120 premi offerti dai tanti commercianti partecipanti. Quest’iniziativa ha avuto grande successo e ha visto la collaborazione della Pro Loco, della consulta del commercio e attività produttive, guidata da Stefano Putzu e supportata con grande impegno dalla commerciante Valeria Pintori. Sono convinta che tutti insieme possiamo contribuire al sostegno delle nostre attività economiche».

«I commercianti hanno manifestato apprezzamento per questo incentivo all'acquisto locale rilevando un manifesto interesse anche da parte degli acquirenti. In questo periodo difficile non abbiamo dimenticato le difficoltà dovute alla pandemia e con questa iniziativa abbiamo cercato di mantenere vivo l'interesse per le nostre attività e creare un meccanismo di economia circoscritta locale».

Così gli imprenditori locali lanciano, compatti, un sfida alla media e grande distribuzione che ha fatto la sua comparsa anche a San Gavino alla periferia del centro urbano.

