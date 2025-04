Un’importante iniziativa di solidarietà a San Gavino per aiutare le persone che hanno difficoltà visive e che non hanno la possibilità di comprarsi un paio di nuovi occhiali. Domenica 6 aprile dalle 9 alle 13 in piazza Marconi i “Lions Club Villacidro Medio Campidano” anche quest’anno riprendono l’attività della raccolta di occhiali usati da donare e chiunque ne dispone può portarli in piazza Marconi. Gli occhiali’saranno poi inviati al centro di raccolta Lions di Chivasso in Piemonte e verranno sanificati e classificati. «Successivamente – spiega il sociologo Antonio Contu che porta avanti questo impegno da tempo - verranno distribuiti dai volontari Lions sia in Italia che nei paesi del terzo mondo. Questo progetto è possibile grazie all'impegno dei tantissimi italiani che donano i loro occhiali da vista».

I Lions collaborano anche con ottici e farmacie, che agiscono come punti di raccolta di occhiali usati donati dalla gente. I volontari daranno vita a una giornata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia: «Sono tantissime le persone che nel mondo - aggiunge Antonio Contu - hanno problemi alla vista e non possono permettersi l’acquisto di un semplice occhiale. Questi importanti oggetti, che magari non servono più, possono aiutare qualcun altro a vedere. Chi vuole fare le donazioni può venire a San Gavino Monreale o a Cagliari alla casa dei Lions, che si trova a fianco dell’ospedale oncologico».

Il sociologo sangavinese, originario di Escalaplano, per il suo impegno instancabile e gratuito ha anche ricevuto nel centro italiano di raccolta a Chivasso in Piemonte un prestigioso riconoscimento, quello di “ambasciatore a vita" nel recupero degli occhiali usati. Tempo fa 1600 paia sono state donate alla popolazione libanese durante la missione di pace in Libano denominata Leonte 36.

